Photo Credit: Agata Pospieszynska
THIS SUMMER, TIFFANY & CO. TRAVELED TO LONDON TO DEBUT ITS NEW HIGH JEWELRY COLLECTION, BOTANICA: BLUE BOOK 2022. REIMAGINING THE HOUSE’S SIGNATURE FLORAL-INSPIRED MOTIFS THROUGH A CONTEMPORARY KALEIDOSCOPE OF NEW, UNEXPECTED GEMSTONES AND ELABORATE DIAMOND FLORETS, THESE RARE PIECES ARE THE PINNACLE OF THE HOUSE’S ARTISTRY AND RICH HERITAGE.
CREATIVE AND FASHION DIRECTOR ADRIENNE FAUROTE
PHOTOGRAPHY AGATA POSPIESZYNSKA
STYLING THÉOPHILE HERMAND
HAIR STYLIST DECLAN SHEILS AT PREMIER HAIR & MAKE-UP USING ELECTRIC LONDON
MAKEUP ARTIST NASTUMI NARITA
MANICURIST JADA ELIZE-LORENTZ
CASTING JN CASTING / MODEL INDIA TUERSLEY/TESS MANAGEMENT
PHOTO ASSISTANT GUY PARSONAGE, HO HAI TRAN
SHOT ON LOCATION AT TIFFANY & CO. BOUTIQUE AT 25 OLD BOND ST., LONDON ALL JEWELRY BY TIFFANY & CO.
Photo Credit: Agata Pospieszynska
Photo Credit: Agata Pospieszynska