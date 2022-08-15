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Blossoms Rare: Haute Living’s Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.’s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022

Fashion, Feature Stories, Jewelry, News

Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in white and yellow gold with unenhanced yellow sapphires and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request; Tiffany & Co. necklace in platinum and yellow gold with an unenhanced emerald and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request; Clothing: Fendi.

Photo Credit: Agata Pospieszynska

THIS SUMMER, TIFFANY & CO. TRAVELED TO LONDON TO DEBUT ITS NEW HIGH JEWELRY COLLECTION, BOTANICA: BLUE BOOK 2022. REIMAGINING THE HOUSE’S SIGNATURE FLORAL-INSPIRED MOTIFS THROUGH A CONTEMPORARY KALEIDOSCOPE OF NEW, UNEXPECTED GEMSTONES AND ELABORATE DIAMOND FLORETS, THESE RARE PIECES ARE THE PINNACLE OF THE HOUSE’S ARTISTRY AND RICH HERITAGE.

CREATIVE AND FASHION DIRECTOR ADRIENNE FAUROTE
PHOTOGRAPHY AGATA POSPIESZYNSKA
STYLING THÉOPHILE HERMAND
HAIR STYLIST DECLAN SHEILS AT PREMIER HAIR & MAKE-UP USING ELECTRIC LONDON
MAKEUP ARTIST NASTUMI NARITA
MANICURIST JADA ELIZE-LORENTZ
CASTING JN CASTING / MODEL INDIA TUERSLEY/TESS MANAGEMENT
 PHOTO ASSISTANT GUY PARSONAGE, HO HAI TRAN 

SHOT ON LOCATION AT TIFFANY & CO. BOUTIQUE AT 25 OLD BOND ST., LONDON ALL JEWELRY BY TIFFANY & CO.

Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. bracelet in platinum with aquamarines and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request, Tiffany & Co. ring in platinum with an aquamarine and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request, Suit: Fendi, and shoes: Louis Vuitton.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in white gold with aquamarines and diamonds, price upon request, Tiffany & Co. necklace in platinum with aquamarines and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in 18k white gold with aquamarines and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in platinum with pink spinels and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request, Tiffany & Co. necklace in platinum with rubellites and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in platinum with pink spinels and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request, Tiffany & Co. necklace in platinum with rubellites and diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request, Blazer: Kenzo.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. Schlumberger® Petal Fringe necklace in yellow gold and platinum with diamonds from the 2022 Tiffany Blue Book Collection, price upon request, Tiffany & Co. Schlumberger® Ear Clips in yellow gold and platinum with sapphires and diamonds, price upon request, Blazer: Fendi, Shirt, Denim & Shoes: Louis Vuitton.

Photo Credit: Agata Pospieszynska

Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in platinum with unenhanced sapphires and diamonds, price upon request, Tiffany & Co. brooch in yellow gold with fancy intense yellow diamonds and enamel, price upon request, Shirt & Blazer: Christian Dior.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. earrings in white gold with aquamarines and diamonds, price upon request, Tiffany & Co. necklace in platinum and gold with a green cuprian elbaite, tourmaline, and diamonds, price upon request, Shirt & Shorts: Christian Dior.
Haute Living's Exclusive Editorial Featuring Tiffany & Co.'s New High Jewelry Collection, BOTANICA: Blue Book 2022
Tiffany & Co. brooch in yellow gold and platinum with purple sapphires and diamonds, price upon request, Tiffany & Co. earrings in platinum and yellow gold with diamonds, price upon request.

Photo Credit: Agata Pospieszynska

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